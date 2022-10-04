Мерсон: «Продажа Мане - худшее решение «Ливерпуля»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон, который ныне выступает в роли футбольного эксперта, раскритиковал «Ливерпуль» за продажу сенегальского вингера Садио Мане в мюнхенскую «Баварию».

«Трансфер Мане – худшее решение «Ливерпуля». Садио забил много важных голов за мерсисайдцев. Я не могу понять, зачем они это сделали. Нуньес и близко не соответствует уровню Мане», - приводит слова эксперта Sky Sports.

30-летний сенегалец перешел в «Баварию» за 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Садио забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в восьми матчах Бундеслиги.