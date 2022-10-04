Третий клуб АПЛ заинтересован в трансфере Влаховича

Сербский центрфорвард Душан Влахович, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может сменить Апеннины на Туманный Альбион. Об этом сообщает портал Goal.com.

По сведениям источника, на бомбардира появился очередной претендент в АПЛ - это лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы побороться за нападающего с другими столичными клубами – «Арсеналом» и «Челси».

22-летний форвард перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе текущего года. Он подписал со «старой синьорой» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 85 миллионов евро.