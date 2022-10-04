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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Третий клуб АПЛ заинтересован в трансфере Влаховича

04 Октября 2022 • 11:06 Комментировать

Сербский центрфорвард Душан Влахович, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может сменить Апеннины на Туманный Альбион. Об этом сообщает портал Goal.com.

По сведениям источника, на бомбардира появился очередной претендент в АПЛ - это лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы побороться за нападающего с другими столичными клубами – «Арсеналом» и «Челси».

22-летний форвард перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе текущего года. Он подписал со «старой синьорой» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 85 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Душан Влахович
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