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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» определился с трансферной целью на зиму

04 Октября 2022 • 10:02 Комментировать

Британский таблоид Daily Mail разузнал, какую позицию планирует усилить лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно. Лидер АПЛ собирается подписать нового центрального полузащитника. В стане «канониров» хотят увеличить глубину состава, чтобы претендовать на самые высокие места в чемпионате.

Ранее в СМИ сообщалось, что в сфере интересов лондонского топ-клуба находится полузащитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги подопечные Микеля Артеты занимают первое место с 21 очком. «Канониры» опережают ближайшего преследователя на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон
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