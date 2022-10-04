«Арсенал» определился с трансферной целью на зиму

Британский таблоид Daily Mail разузнал, какую позицию планирует усилить лондонский «Арсенал» в зимнее трансферное окно. Лидер АПЛ собирается подписать нового центрального полузащитника. В стане «канониров» хотят увеличить глубину состава, чтобы претендовать на самые высокие места в чемпионате.

Ранее в СМИ сообщалось, что в сфере интересов лондонского топ-клуба находится полузащитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Мануэль Локателли.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги подопечные Микеля Артеты занимают первое место с 21 очком. «Канониры» опережают ближайшего преследователя на один балл.