«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на колумбийского нападающего

Колумбийский нападающий Джон Дюран, который выступает в МЛС за клуб «Чикаго Файр», может переехать в Европу. 18-летний футболист пользуется спросом в Английской премьер-лиге.

Как информирует инсайдер Том Богерт, заинтересованность в услугах перспективного игрока проявляют лондонский «Челси» и «Ливерпуль». Оба клуба планируют провести переговоры с форвардом в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Дюран принял участие в 26 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и шесть голевых передач. За «Чикаго Файр» колумбиец выступает с января нынешнего года.