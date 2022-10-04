Фоден рассказал, что думает о Холанне

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал, что думает о своем одноклубнике Эрлинге Холанне.

«Команда с каждым днем все сильнее привыкает к Эрлингу. У нас уже налаживается хороший контакт. Однако он еще в статусе новичка. К нему нужно полностью привыкнуть другим игрокам.

Холанн с большой ответственностью относится к своей работе. Он по-настоящему талантливый игрок», - приводит слова Фодена таблоид Daily Mail.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежский нападающий отметился 17 забитыми мячами и тремя ассистами в 11 матчах за команду из Манчестера.