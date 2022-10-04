Известна степень серьёзности травмы Варана

Стали известны результаты медицинского обследования защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. Французский игрок получил травму в недавнем дерби против «Манчестер Сити» (3:6), из-за чего был заменен в первом тайме.

По данным Manchester Evening News, повреждение Рафаэля оказалось несерьезным. Накануне защитник возобновил тренировочный процесс с командой. При этом пока неизвестно, сможет ли Варан помочь манкунианцам в предстоящем матче против «Омонии» в Лиге Европы.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Рафаэль провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку.