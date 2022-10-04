Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известна степень серьёзности травмы Варана

04 Октября 2022 • 09:06 Комментировать

Стали известны результаты медицинского обследования защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана. Французский игрок получил травму в недавнем дерби против «Манчестер Сити» (3:6), из-за чего был заменен в первом тайме.

По данным Manchester Evening News, повреждение Рафаэля оказалось несерьезным. Накануне защитник возобновил тренировочный процесс с командой. При этом пока неизвестно, сможет ли Варан помочь манкунианцам в предстоящем матче против «Омонии» в Лиге Европы.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Рафаэль провел шесть поединков, в которых получил одну желтую карточку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
09:58 · Англия. Премьер-лига
Кукурелью выписали из больницы
09:48 · Англия. Премьер-лига
Томори – о матче с «Челси»: «Я воспитанник клуба и англичанин, это добавляет мне мотивации»
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает следить за Рэшфордом
09:34 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на колумбийского нападающего
09:31 · Англия. Премьер-лига
Конте — о том, почему Доэрти не выходит в стартовом составе: «Я не хочу проигрывать»
09:11 · Англия. Премьер-лига
Фоден рассказал, что думает о Холанне
09:06 · Англия. Премьер-лига
Известна степень серьёзности травмы Варана
08:29 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал преемников Месси и Роналду
08:23 · Англия. Премьер-лига
Холанн раскрыл секрет своей результативности
08:17 · Англия. Премьер-лига
Морган: «Тен Хаг – высокомерный хам, его обращение с Роналду - позор» 2
07:56 · Англия. Премьер-лига
Конте - о критике «Тоттенхэма»: «Мои команды никогда не пропускали шесть голов»
07:50 · Англия. Премьер-лига
Дель Пьеро не включил Роналду в число лучших форвардов мира
07:31 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд не понимает, почему Каземиро не играет за «Манчестер Юнайтед»
07:01 · Англия. Премьер-лига
Бенитес может возглавить очередной клуб АПЛ
02:33 · Англия. Премьер-лига
Барнс: «Приятно, что избежали голов в свои ворота»
Все новости
Рекомендуем