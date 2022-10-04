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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер назвал преемников Месси и Роналду

04 Октября 2022 • 08:29 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался об игре нападающих Эрлинга Холанна («Манчестер Сити») и Килиана Мбаппе («ПСЖ»).

«Спор «Мбаппе против Холанна» - это новая версия спора «Месси или Роналду». Эрлинг сейчас на вершине. Он уже проник в головы всех защитников Английской премьер-лиги. Теперь они будут гадать, как остановить его», - передает слова Каррагера Sky Sports.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Холанн отметился 14 забитыми мячами в восьми встречах. В свою очередь Мбаппе забил восемь голов в восьми поединках чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Джейми Каррагер Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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