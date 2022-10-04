Холанн раскрыл секрет своей результативности

Новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, поразивший всех своей феноменальной результативностью на старте сезона, раскрыл секрет своего успеха.

«Перед каждым матчем я ем лазанью, приготовленную отцом. Видимо, это дает свои плоды. Наверное, он добавляет в блюдо секретный ингредиент», - передает слова скандинавского нападающего таблоид Daily Mail.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний норвежский форвард отметился 14 забитыми мячами и тремя голевыми передачами в восьми поединках за «горожан».