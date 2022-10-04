Конте - о критике «Тоттенхэма»: «Мои команды никогда не пропускали шесть голов»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на критические высказывания относительно игры своей команды в нынешнем сезоне.

«Моя тактика не предусматривает открытый футбол, я не люблю давать много свободного пространства сопернику. Поэтому в моей карьере никогда не случалось такого, чтобы моя команда пропускала шесть или семь голов. Я добивался успеха в Серии А и АПЛ, а потому знаю, о чем говорю», - передает слова специалиста The Telegraph.

В минувший уик-энд «шпоры» потерпели гостевое поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 1:3.