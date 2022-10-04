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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дель Пьеро не включил Роналду в число лучших форвардов мира

04 Октября 2022 • 07:50 Комментировать

Экс-нападающий сборной Италии и туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро перечислил лучших форвардов мира.

«В мой список входят трое из «ПСЖ», двое из мадридского «Реала», а также Эрлинг Холанн и Роберт Левандовски», - передает слова Алессандро Football-Italia.

По всей видимости, дель Пьеро имел в виду Неймара, Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Карима Бензема и Винисиуса Жуниора.

Также Алессандро отметил, что в этот список пока не проходит португальский форвард «Милана» Рафаэл Леау. По мнению итальянца, этому футболисту еще нужно поработать, чтобы войти в число лучших.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Алессандро Дель Пьеро
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