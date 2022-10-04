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Фердинанд не понимает, почему Каземиро не играет за «Манчестер Юнайтед»

04 Октября 2022 • 07:31 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о новичке команды Каземиро, которого тренерский штаб «красных дьяволов» практически не задействует на поле.

«Каземиро не дают шанса. После трансфера он сыграл лишь в матче ЛЕ против какого-то слабого соперника. Он был в отличной форме, но ему не дали места в составе. Сейчас же его состояние ухудшилось, ведь он сидит в запасе. Мне интересно, что думает Каземиро, учитывая, какая карьера у него была в «Реале», - приводит слова Фердинанда Talksport.

30-летний бразилец перешел в «МЮ» минувшим летом за 70 миллионов евро. С ним подписали контракт до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Каземиро
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