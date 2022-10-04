Бенитес может возглавить очередной клуб АПЛ

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес может трудоустроиться в одном из клубов Английской премьер-лиги. Согласно сообщениям журналистов The Telegraph, заинтересованность в его услугах проявляет «Ноттингем Форест».

Источник отмечает, что руководство «лесников» всерьез задумывается об отставке нынешнего главного тренера команды Стива Купера. В случае его увольнения основным кандидатом на освободившееся место станет Бенитес.

Последним местом работы испанца был «Эвертон», который он покинул в январе текущего года. На Туманном Альбионе Рафаэль также известен по работе в «Ливерпуле», лондонском «Челси» и «Ньюкасле».