Как развивалась карьера Месси, Роналду и других к возрасту Холанна

Эрлинг Холанн переписывает книгу рекордов Английской премьер-лиги, а главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола говорит, что норвежец будет становиться только сильнее. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает форварда с другими великими предшественниками.

Эрлингу Холанну всего 22 года, а он уже на клубном уровне забил 152 гола и ещё 21 за сборную. С таким темпом норвежец должен войти в список лучших бомбардиров за всю историю футбола. Интересно посмотреть, где были к его возрасту другие топ-форварды.

Лионель Месси

Хосеп Гвардиола после дебюта Холанна в Премьер-лиге сказал, что норвежец может стать сильнее, чем Лионель Месси. Тренер знает, о чём говорит, ведь он долго работал с аргентинцем. По мнению Гвардиолы, возможно, как раз лишь аргентинец к 22 годам был сильнее, а вот остальные игроки в этом возрасте уступали нынешнему Холанну.

Правда, по количеству забитых мячей аргентинец и близко не подходил к нынешним показателям Холанна. В том же возрасте у Месси было всего 44 гола в 112 матчах за «Барселону». Справедливости ради надо заметить, что аргентинец начинал карьеру не как чистый форвард, а действовал на фланге. При этом Месси уже к 22 годам внёс свой вклад в три чемпионства внутри Испании и в две победы в Лиге чемпионов. Более того, в 22 года аргентинец уже получил свой первый «Золотой мяч».

Криштиану Роналду

Ещё один большой бомбардир последних декад к 22 годам также забил намного меньше Холанна – всего 50 голов. Правда, португалец и вовсе начинал в роли крайнего полузащитника. Неудивительно, что первый хет-трик он оформил, уже отметив 22-й день рождения.

В 22 года Роналду выиграл свою первую Премьер-лигу, а в следующем сезоне – первый из многочисленных трофеев Лиги чемпионов. Также в 23 португалец завоевал дебютный «Золотой мяч». Причём Холанн в некотором роде идёт по стопам Роналду, ведь он тоже перебрался в Манчестер, чтобы добиться профессионального роста и завоевать трофеи.

Килиан Мбаппе

Наверное, отчасти забавно, что мы Холанна мерим по меркам Мбаппе, который сам ещё в начале своей карьеры. Однако француз старше норвежца на полтора года, так что интересно сравнить их. Тем более многие ждут, что мы входим в эпоху противостояния как раз Холанна и Мбаппе.

Мбаппе блеснул в более юном возрасте и уже в 19 лет помог «Монако» дойти до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл в номинации Golden Boy. Правда, к нынешнему возрасту Холанна француз забил меньше, но лишь на 9 голов. Однако не стоит забывать, что Мбаппе, в отличие от Холанна, не просто успел сыграть на чемпионате мира, но и блеснуть на нём и выиграть. Норвежец же пока не сыграл ни в одном крупном турнире для сборных.

Роналдо

За несколько месяцев до 22-летия Роналдо мог выиграть уже второй чемпионат мира, но во Франции накануне решающего матча у него были серьёзные проблемы со здоровьем. При этом у бразильца к тому моменту уже был «Золотой мяч», Кубок Америки и Кубок УЕФА с «Интером».

Забивал он примерно в том же количестве, что и Холанн. Как известно, вскоре Роналдо получил ряд тяжёлых травм, которые серьёзно ударили по его карьере. Хочется пожелать, чтобы норвежец в этом смысле не пошёл по стопам бразильца. А вот выиграть чемпионат мира в 25 лет – это то, к чему Холанну стоит стремиться.

Карим Бензема

Сейчас француз считается топ-футболистом, а вскоре он должен получить «Золотой мяч» в качестве признания своего уровня. Однако Бензема рос не такими темпами, как Холанн. 22-й день рождения он встретил посреди дебютного сезона в «Реале». В тот год в Мадриде он забил всего… 9 раз. Конечно, за спиной было отличное время в «Лионе», за который он забил 66 голов. И всё же Бензема тогда считался просто перспективным форвардом, а в «Реале» он конкурировал с молодым Игуаином.

Роберт Левандовски

Если Бензема в 22 года уже играл в топ-клубе, то Роберт Левандовски лишь начинал свой путь в серьёзном европейском футболе. В этом возрасте он только-только перешёл в дортмундскую «Боруссию», которая в то время была далека от элитного уровня даже по меркам Германии. Конечно, 62 гола в 114 матчах в Польше выглядят хорошим показателем, но учтём, что 21 из них был забит во Второй лиге. И это хорошо, что в 19 лет Левандовски не уехал в «Сибирь», которая рассматривала приглашение поляка.

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Роман Андреев