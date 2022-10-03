Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к руководителям клуба. Как сообщает в социальных сетях журналист The Telegraph Джеймс Дакер, голландский специалист сказал боссам не продлевать контракты с футболистами, пока он не будет давать соответствующее предписание по каждому такому случаю.

Стоит сказать, что сразу у нескольких игроков «Манчестер Юнайтед» действующие контракты истекают в конце сезона.

Отмечается, что инструкция тен Хага не связана с провалом команды в дерби с «Манчестер Сити» (3:6). Скорее тренер хочет, чтобы игроки боролись за возможность остаться в клубе.