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​Тен Хаг дал инструкцию руководству «Манчестер Юнайтед» слухи

03 Октября 2022 • 18:50 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг обратился к руководителям клуба. Как сообщает в социальных сетях журналист The Telegraph Джеймс Дакер, голландский специалист сказал боссам не продлевать контракты с футболистами, пока он не будет давать соответствующее предписание по каждому такому случаю. 

Стоит сказать, что сразу у нескольких игроков «Манчестер Юнайтед» действующие контракты истекают в конце сезона.

Отмечается, что инструкция тен Хага не связана с провалом команды в дерби с «Манчестер Сити» (3:6). Скорее тренер хочет, чтобы игроки боролись за возможность остаться в клубе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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