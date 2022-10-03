Страж ворот «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген стал главной трансферной целью «Тоттенхэма» на 2023 календарный год. Об этом рассказывает Jeunes Footeux.

В настоящий момент лондонский клуб ищет преемника для Уго Льориса. «Шпоры» положили глаз на тер Штегена, надеясь, что он имеет желание поиграть в Английской премьер-лиге.

Марк-Андре тер Штеген выступает за «Барселону» с лета 2014 года. С тех пор немец провёл за каталонский клуб 336 официальных матчей, в которых пропустил 333 гола.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 30-летнего Марка-Андре тер Штегена в 30 миллионов евро.