Терри оценил шансы «Челси» на чемпионский титул в этом сезоне

Легенда лондонского «Челси» Джон Терри высказался о перспективах «синих» на чемпионский титул. В своем интервью в эфире beIN Sports экс-футболист вычеркнул «пенсионеров» из числа претендентов на успех.

Несмотря на то, что Грэм Поттер выиграл свою первую встречу в АПЛ во главе «Челси» (2:1), «синие» отстают от лидера турнирной таблицы в лице «Арсенала» на восемь очков.

Терри уверен, что «Челси» не будет участвовать в чемпионской гонке, однако Джон полагает, что его бывший клуб может побороться за другие трофеи.

«Прошло уже пять лет с тех пор, как мы выигрывали Премьер-лигу. Изменится ли что-то в нынешнем году? Нет. Но они могут нацепиться на Кубок Англии, Кубок английской лиги или Лигу чемпионов. Это будет тяжелый сезон», - подчеркнул Терри.