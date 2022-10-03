Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Влахович заинтересовал «Челси» и «Арсенал»

03 Октября 2022 • 16:37 Комментировать

«Челси» и «Арсенал»  рассматривают возможность подписания форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Новость об этом сообщает Il Bianconero. Ранее сообщалось, что туринский коллектив не собирается продавать Влаховича клубам АПЛ.

Известно, что 22-летний футболист перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за 81.6 миллионов евро. Он забил за новую команду 14 голов, отдав три голевые передачи в 30 проведенных матчах. Соглашение с футболистом истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «старая синьора» набрала 13 очков в восьми играх Серии А. С таким показателем туринцы располагаются на седьмой строчке, отставая от лидирующих «Наполи» и «Аталанты» на семь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Арсенал Лондон Серия А Апл Чемпионат Италии Чемпионат Англии Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.10  22:00 Лестер ... Ноттингем Форест 1.90 3.75 4.10
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Октября
16:46 · Англия. Чемпионшип
«Мидлсбро» уволил Уайлдера с поста главного тренера
16:37 · Англия. Премьер-лига
Влахович заинтересовал «Челси» и «Арсенал»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Отлично чувствую себя в «Челси»
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Салиба подтвердил переговоры о новом контракте с «Арсеналом»
15:46 · Англия. Премьер-лига
​Клопп посетовал на оборону
15:30 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о форме Нуньеса: «Мы полностью спокойны, игрок тоже не волнуется»
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг пошёл на интересный шаг после провала в дерби
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Два гранда АПЛ сохраняют интерес к Влаховичу слухи
14:34 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг вспомнил яркую цитату Роналдо
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Гвардиола
14:27 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола рассказал, в чём разница между Холанном и Месси 1
13:57 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт – о Антони: «Его игра в матче против «Манчестер Сити» чертовски меня раздражала»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола — об игре Холанна: «Хочу, чтобы он больше касался мяча»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Суарез назвал Холанна лучшим форвардом в мире
12:53 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Арсенала» планирует продлить контракты молодых звёзд 2
Все новости
Рекомендуем