Влахович заинтересовал «Челси» и «Арсенал»

«Челси» и «Арсенал» рассматривают возможность подписания форварда «Ювентуса» Душана Влаховича. Новость об этом сообщает Il Bianconero. Ранее сообщалось, что туринский коллектив не собирается продавать Влаховича клубам АПЛ.

Известно, что 22-летний футболист перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за 81.6 миллионов евро. Он забил за новую команду 14 голов, отдав три голевые передачи в 30 проведенных матчах. Соглашение с футболистом истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «старая синьора» набрала 13 очков в восьми играх Серии А. С таким показателем туринцы располагаются на седьмой строчке, отставая от лидирующих «Наполи» и «Аталанты» на семь баллов.