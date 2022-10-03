​Салиба подтвердил переговоры о новом контракте с «Арсеналом»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба подтвердил ведение переговоров с клубом о новом контракте.

«Скоро ли появятся позитивные новости о моём будущем? Посмотрим. Переговоры идут, так что посмотрим», - сказал Салиба, чьи слова приводит на своих страницах портал Goal.com.

Вильям Салиба оказался в «Арсенале» ещё летом 2019 года. Впрочем, с тех пор французский защитник трижды ездил в родную страну, где на правах аренды он играл за «Сент-Этьен», «Ниццу» и «Марсель».

В сезоне 2022/2023 Вильям Салиба провёл за «Арсенал» 8 матчей и забил 2 гола. Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона 2023/2024.