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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Два гранда АПЛ сохраняют интерес к Влаховичу слухи

03 Октября 2022 • 14:42 Комментировать

Душан Влахович не провёл в «Ювентусе» и одного года, но СМИ уже связывают серба с возможной сменой клубной прописки. Как сообщает Il Bianconero, 22-летний нападающий остаётся на радаре двух грандов Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Челси» и «Арсенале».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Душан Влахович находится на радаре «ПСЖ». Также 22-летнего серба связывают с «Баварией».

Всего за «Ювентус» Душан Влахович провёл 30 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 14 голов и три результативных паса на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Душана Влаховича в 85 миллионов евро.

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Челси Ювентус Арсенал Лондон Душан Влахович Трансферы футбола - зима 2023
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