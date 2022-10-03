Душан Влахович не провёл в «Ювентусе» и одного года, но СМИ уже связывают серба с возможной сменой клубной прописки. Как сообщает Il Bianconero, 22-летний нападающий остаётся на радаре двух грандов Английской премьер-лиги. Речь идёт о «Челси» и «Арсенале».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Душан Влахович находится на радаре «ПСЖ». Также 22-летнего серба связывают с «Баварией».

Всего за «Ювентус» Душан Влахович провёл 30 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 14 голов и три результативных паса на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Душана Влаховича в 85 миллионов евро.