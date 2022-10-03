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​Гвардиола рассказал, в чём разница между Холанном и Месси

03 Октября 2022 • 14:27 Комментировать (1)

Нападающий Эрлинг Холанн лихо начал свой путь в «Манчестер Сити». 22-летний норвежец в 11 матчах за «горожан» забил 17 голов и отдал 3 результативных паса на партнёров. Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил Эрлинга Холанна с Лионелем Месси, которого в своё время он тренировал в «Барселоне».

«Разница в том, что Холанну для голов нужны партнёры по команде. Он знает, как завершать атаки. Это невероятно. А Месси мог сделать момент для себя сам», - высказался Гвардиола для beIN Sports.

Напомним, что в воскресенье «Манчестер Сити» разгромил на своём поле «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Volond
03 Октября 2022 в 14:31
Бессмысленно их сравнивать, совершенно разные игроки.
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