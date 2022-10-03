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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» после унижения в дерби задумался над увольнением тен Хага

03 Октября 2022 • 12:07 Комментировать (1)

После вчерашнего разгромного поражения в дерби от «Манчестер Сити» (3:6) пошли слухи о возможной отставке голландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как информирует источник, руководство «красных дьяволов» недовольно нынешним положением команды в Премьер-лиге и даст нынешнему наставнику шанс улучшить показатели до старта ЧМ-2022. Если ситуация не изменится, тен Хагу грозит отставка.

На место Эрика может быть приглашен испанец Хулен Лопетеги, которого планируют уволить из «Севильи» по причине провального старта в Ла Лиге. По итогам семи туров андалусийцы занимают 17-е место.

«Манчестер Юнайтед» одержал четыре победы и потерпел три поражения в АПЛ. Разница мячей у команды отрицательная – 11:14.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хулен Лопетеги Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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ARTUR
03 Октября 2022 в 12:17
Слуцкого хотят взять , которого по слухам из того же места тоже хотят уволить ___)))
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