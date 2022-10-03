Венгер оценил результативность Холанна в «Манчестер Сити»

Легендарный французский специалист Арсен Венгер, долгое время работавший в лондонском «Арсенале», поделился мнением об игре норвежского голеадора «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Во вчерашнем дерби Манчестера скандинав забил три гола в ворота «МЮ» (6:3).

«Мы наблюдаем за игрой настоящего монстра. Даже не знаю, как его можно остановить. Холанн находится в потрясающей форме. Он обладает всеми качествами прирожденного голеадора», - передает слова специалиста Inside Futbol.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 22-летний нападающий провел восемь поединков, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и три результативные передачи.