«Вулверхэмптон» хочет позвать тренера, отказавшегося от Роналду

Руководство «Вулверхэмптона», уволившее с поста главного тренера команды Бруну Лаже, начало подыскивать нового наставника. По сообщениям журналистов таблоида The Sun, в поле зрения «волков» находится нынешний рулевой лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим.

Впрочем, эту сделку будет непросто оформить из-за денежного вопроса. Чтобы переманить 37-летнего специалиста, английскому клубу придется выплатить португальской стороне 22,5 миллиона евро компенсации.

«Вулверхэмптон» провально начал новый сезон Английской премьер-лиги. После восьми проведенных туров команда набрала всего шесть баллов и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.