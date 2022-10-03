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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» хочет позвать тренера, отказавшегося от Роналду

03 Октября 2022 • 08:17 Комментировать

Руководство «Вулверхэмптона», уволившее с поста главного тренера команды Бруну Лаже, начало подыскивать нового наставника. По сообщениям журналистов таблоида The Sun, в поле зрения «волков» находится нынешний рулевой лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим.

Впрочем, эту сделку будет непросто оформить из-за денежного вопроса. Чтобы переманить 37-летнего специалиста, английскому клубу придется выплатить португальской стороне 22,5 миллиона евро компенсации.

«Вулверхэмптон» провально начал новый сезон Английской премьер-лиги. После восьми проведенных туров команда набрала всего шесть баллов и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Спортинг Лиссабон Рубен Аморим
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