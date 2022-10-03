Пулишич мог перейти в «Ньюкасл»

Вингер сборной США и лондонского «Челси» Кристиан Пулишич мог сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно информации Give me Sport, американского футболиста хотел подписать «Ньюкасл», но сделка не состоялась. Стороны не смогли договориться об условиях перехода.

Пулишич играет за «пенсионеров» с января 2019 года. Он перебрался в лондонский топ-клуб из дортмундской «Боруссии». Срок контракта Кристиана с «Челси» рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник принял участие в семи поединках, в которых отметился одной голевой передачей и получил одну желтую карточку.