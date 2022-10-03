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«Ювентус» готов продать Локателли в «Арсенал»

03 Октября 2022 • 07:26 Комментировать

Лондонский «Арсенал» может усилить среднюю линию команды итальянским хавбеком Мануэлем Локателли, правами на которого владеет туринский «Ювентус».

Согласно информации Calciomercato, руководство «старой синьоры» готово к переговорам по трансферу полузащитника в стан «канониров». Не исключено, что сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Мануэль пополнил ряды «старой синьоры» летом прошлого года. В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в семи матчах «бьянконери», не отметившись голевыми действиями. Трансферная стоимость Локателли оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арсенал Лондон Мануэль Локателли
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