«Ювентус» готов продать Локателли в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» может усилить среднюю линию команды итальянским хавбеком Мануэлем Локателли, правами на которого владеет туринский «Ювентус».

Согласно информации Calciomercato, руководство «старой синьоры» готово к переговорам по трансферу полузащитника в стан «канониров». Не исключено, что сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно.

Мануэль пополнил ряды «старой синьоры» летом прошлого года. В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в семи матчах «бьянконери», не отметившись голевыми действиями. Трансферная стоимость Локателли оценивается в 35 миллионов евро.