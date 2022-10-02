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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марш: «Игроки сражались, как львы»

02 Октября 2022 • 21:55 Комментировать
Лидс
0:0
Астон Вилла
окончен

В девятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Лидс» не сумел переиграть дома «Астон Виллу». Команды обошлись без забитых голов - это был второй матч в туре, в котором не было забито. В начале второго тайма «Лидс» остался вдесятером после удаления колумбийца Луиса Синистерры, и в свете этого обстоятельства наставник «Лидса» Джесси Марш очень доволен тем, что его команда выстояла. .

- Я увидел команду, которая сражалась, как львы, Это очко показывает характер команды. Если бы не удаление, о могли бы и выиграть. Нам надо быть смелее в атаке, мы выступаем в лучшей лиге в мире и болельщики приходят смотреть динамичные игры, - цитирует слова нападающего «Лидса» Патрика Бэмфорда Sky Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Астон Вилла Джесси Марш
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окончен Лидс 0:0 Астон Вилла
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