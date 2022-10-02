Марш: «Игроки сражались, как львы»

В девятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Лидс» не сумел переиграть дома «Астон Виллу». Команды обошлись без забитых голов - это был второй матч в туре, в котором не было забито. В начале второго тайма «Лидс» остался вдесятером после удаления колумбийца Луиса Синистерры, и в свете этого обстоятельства наставник «Лидса» Джесси Марш очень доволен тем, что его команда выстояла. .

- Я увидел команду, которая сражалась, как львы, Это очко показывает характер команды. Если бы не удаление, о могли бы и выиграть. Нам надо быть смелее в атаке, мы выступаем в лучшей лиге в мире и болельщики приходят смотреть динамичные игры, - цитирует слова нападающего «Лидса» Патрика Бэмфорда Sky Sports.