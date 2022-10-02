Бэмфорд: «Мы довольны ничьей»

В девятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Лидс» не сумел переиграть дома «Астон Виллу». Команды обошлись без забитых голов - это был второй матч в туре, в котором не было забито. В начале второго тайма «Лидс» остался вдесятером после удаления колумбийца Луиса Синистерры, и в свете этого обстоятельства в «Лидсе» довольны исходом игры.

- Это ничья, которой мы можем быть довольны. другой стороны, если и была команда, которая могла рассчитывать на победу, то это были мы. Их план на игру был прост - замедлять и разрушать. Но после удаления делать это пришлось уже нам, - цитирует слова нападающего «Лидса» Патрика Бэмфорда Sky Sports.