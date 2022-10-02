Макгин: «Мы все разочарованы»

В девятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Лидс» не сумел переиграть дома «Астон Виллу». Команды обошлись без забитых голов - это был второй матч в туре, в котором не было забито. Наставник «вилланов» Стивен Джеррард считает, что его команда упустила возможность взять три очка. Такого же мнения придерживается и футболист команды Джон Макгинн - он признался, что в раздевалке все были разочарованы.

- Конечно, это потеря двух очков. В раздевалке все были разочарованы итогами матча Мы играли в большинстве, но не смогли реализовать свои шансы. «Лидс» жестко оборонялся, но, повторюсь, шансов было достаточно, - цитирует слова Макгина Sky Sports.