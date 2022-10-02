Джеррард: «Потеряли два очка»

В девятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Лидс» не сумел переиграть дома «Астон Виллу». Команды обошлись без забитых голов - это был второй матч в туре, в котором не было забито. Наставник «вилланов» Стивен Джеррард считает, что его команда упустила возможность взять три очка.

- Мы создали более чем достаточно, чтобы выиграть. Мы должны были брать три очка, 19 ударов по воротам, из них 12 из пределов штрафной площади. Не хватило качества завершения атак. Игроки нападения должны действовать жестче и беспощаднее по отношению к сопернику, - цитирует слова Джеррарда Sky Sports.