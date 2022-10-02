Алиссон: «Ливерпулю» нужно как можно скорее поверить в себя»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер прокомментировал неудачи команды на старте текущего сезона.

В субботу коллектив, возглавляемый Юргеном Клоппом, вновь не сумел победить, поделив очки на своём поле с «Брайтоном» (3:3).

«Это неприятное чувство, и иногда такое случается в футболе – вы теряете уверенность в себе. Очень важно играть с чувством уверенности, и нам нужно вновь поверить в себя как можно быстрее, чтобы исправить ситуацию», – приводят английские СМИ слова бразильского вратаря.

Во вторник «Ливерпуль» примет на своём поле шотландский «Рейнджерс» в поединке группового этапа Лиги чемпионов.