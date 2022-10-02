«Ливерпуль», «МЮ» и «Арсенал» претендуют на португальского полузащитника

Сразу три топ-клуба Английской премьер-лиги проявляют заинтересованность в трансфере португальского полузащитника Рубена Невеша, выступающего в составе «Вулверхэмптона».

Как стало известно Express, в борьбе за 25-летнего футболиста сойдутся «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Опорник связан контрактными обязательствами с «волками» до середины 2024 года. Трансферная стоимость Рубена оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги Невеш поучаствовал в восьми встречах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.