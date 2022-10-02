«Манчестер Сити» предложит новый контракт Холанну

Владельцы «Манчестер Сити» в восторге от игры норвежского нападающего Эрлинга Холанна и готовы вознаградить скандинава новым трудовым соглашением. Об этом стало известно журналистам Daily Star.

По данным таблоида, «горожане» предложат 22-летнему голеадору новый контракт на улучшенных условиях. Планируется, что соглашение будет подписано по завершении нынешнего сезона.

Эрлинг был куплен у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. По текущему контракту голеадор зарабатывает 375 тысяч фунтов в неделю.

На счету Холанна 14 забитых мячей в десяти встречах нынешнего сезона.