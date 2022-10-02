«Арсенал» и «Ливерпуль нацелились на «нового Холанна»

Нападающий «Нордшелланна» Андреас Шельдеруп может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, где заинтересованность в его услугах проявляют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль.

Согласно сведениям таблоида Daily Mail, оба топ-клуба планируют подписать 18-летнего футболиста летом следующего года. Стоит отметить, что перспективного норвежца называют «новым Эрлингом Холанном».

В текущем сезоне Шельдеруп провел десять поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.