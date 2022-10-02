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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Ливерпуль нацелились на «нового Холанна»

02 Октября 2022 • 08:08 Комментировать

Нападающий «Нордшелланна» Андреас Шельдеруп может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге, где заинтересованность в его услугах проявляют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль.

Согласно сведениям таблоида Daily Mail, оба топ-клуба планируют подписать 18-летнего футболиста летом следующего года. Стоит отметить, что перспективного норвежца называют «новым Эрлингом Холанном».

В текущем сезоне Шельдеруп провел десять поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон Андреас Шельдеруп
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