Отец Холанна рассказал, когда Эрлинг уйдёт из «Манчестер Сити»

Норвежский нападающий Эрлинг Холанн не задержится надолго в «Манчестер Сити». Об этом заявил его отец Альф-Инге Холанн.

«Думаю, Эрлинг захочет проявить себя во всех лучших лигах мира. Поэтому он проведет в «Сити» максимум три-четыре года. Затем он может поиграть несколько сезонов в Испании, Италии и Франции. Почему нет?» - поведал Альф-Инге в документальном фильме «Haaland: The Big Decision».

Эрлинг пополнил ряды «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2027 года.