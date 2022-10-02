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Поттер хочет вернуть Лукаку в «Челси»

02 Октября 2022 • 07:13 Комментировать

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку может заиграть в лондонском «Челси» при нынешнем наставнике команды Грэме Поттере. Об этом рапортует ESPN.

Согласно данным источника, главный тренер «пенсионеров» заинтересован в сотрудничестве с 29-летним исполнителем, играющем в этом сезоне на правах аренды за миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что Лукаку не желает возвращаться на «Стэмфорд Бридж» по завершении арендного договора. Бельгиец рассчитывает, что «нерадзурри» выкупят его контракт у лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Ромелу принял участие в трех поединках чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Грэм Поттер
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