Поттер хочет вернуть Лукаку в «Челси»

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку может заиграть в лондонском «Челси» при нынешнем наставнике команды Грэме Поттере. Об этом рапортует ESPN.

Согласно данным источника, главный тренер «пенсионеров» заинтересован в сотрудничестве с 29-летним исполнителем, играющем в этом сезоне на правах аренды за миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что Лукаку не желает возвращаться на «Стэмфорд Бридж» по завершении арендного договора. Бельгиец рассчитывает, что «нерадзурри» выкупят его контракт у лондонского клуба.

В нынешнем сезоне Ромелу принял участие в трех поединках чемпионата Италии, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.