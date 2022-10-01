Яя Туре: «Я хотел стать легендой в «Манчестер Сити»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре вспомнил о старте своей европейской карьеры, а также поведал о переходе в стан английского клуба.

«Когда впервые приехал в Европу, мне было непросто адаптироваться к новым условиям. Однако спустя некоторое время я понял, что это то место, где могу осуществить свою мечту. Знал, что не упущу свой шанс.

Мне хотелось проявить свою уникальность. У меня был план перейти в «Сити», оказать влияние на игру команды и затем, возможно, стать легендой», - цитирует ивуарийца Sky Sports.

Туре защищал цвета «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год.