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Яя Туре: «Я хотел стать легендой в «Манчестер Сити»

01 Октября 2022 • 13:17 Комментировать

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре вспомнил о старте своей европейской карьеры, а также поведал о переходе в стан английского клуба.

«Когда впервые приехал в Европу, мне было непросто адаптироваться к новым условиям. Однако спустя некоторое время я понял, что это то место, где могу осуществить свою мечту. Знал, что не упущу свой шанс.

Мне хотелось проявить свою уникальность. У меня был план перейти в «Сити», оказать влияние на игру команды и затем, возможно, стать легендой», - цитирует ивуарийца Sky Sports.

Туре защищал цвета «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Яя Туре
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