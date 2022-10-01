Эмери может вернуться в АПЛ

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери задумался над сменой клубной прописки. По сообщениям Football Insider, испанский наставник имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Заинтересованность в услугах Эмери проявляет «Астон Вилла», подыскивающая замену Стивену Джеррарду.

У Унаи есть непродолжительный опыт работы в английском футболе. 50-летний специалист в сезоне-2018/2019 возглавлял лондонский «Арсенал».

Пост главного тренера «Вильярреала» Эмери занимает с июля 2020 года. Трудовой договор наставника с «жёлтой субмариной» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.