Немецкий топ-клуб нацелился на полузащитника «Ливерпуля»

Гвинейский полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может переехать из Английской премьер-лиги в немецкую Бундеслигу. Об этом рапортует CaughtOffside. Подписать 27-летнего игрока хочет дортмундская «Боруссия».

Руководство немецкого топ-клуба готово сделать предложение Кейта следующим летом, когда футболист получит статус свободного агента. Контракт африканца с мерсисайдцами истекает по завершении текущего сезона.

Наби играет за «красных» с 2018 года. До переезда на Туманный Альбион хавбек защищал цвета «РБ Лейпцига».

В нынешнем сезоне АПЛ африканец на поле не появлялся.