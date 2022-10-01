Легенда «МЮ» Скоулз недоволен трансферами Санчо и Варана

Бывший хавбек «МЮ» Пол Скоулз недоволен игрой полузащитника Джедона Санчо и защитника Рафаэля Варана.

«Джедон – молодой игрок, за которого заплатили много денег. Однако он до сих пор толком не проявил себя в АПЛ. Что касается Варана, то он не лучшим образом выглядел в прошлом сезоне. Раньше Рафаэль был крутым футболистом, но сейчас он сдал», - передает слова легенды «красных дьяволов» AS.

Суммарно «Манчестер Юнайтед» заплатил за Санчо и Варана 135 миллионов евро.

В воскресенье, 2 октября, «красные дьяволы» на выезде встретятся с «Манчестер Сити». Матч состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 16:00 мск.