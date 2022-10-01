Локателли не променял «Ювентус» на «Манчестер Юнайтед»

Итальянский полузащитник Мануэль Локателли, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», мог переехать в Английскую премьер-лигу минувшим летом. Об этом стало известно журналистам Calciomercato.

Источник рапортует, что в подписании 24-летнего игрока был заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» предлагали контракт Локателли, однако Мануэль решил отказаться от такого варианта продолжения карьеры.

Летом также сообщалось об интересе к итальянцу со стороны лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне Серии А Локателли сыграл шесть матчей за «Ювентус», в которых не отметился голевыми действиями.