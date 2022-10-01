«Челси» готов продать Хаверца

Немецкий форвард Кай Хаверц может покинуть лондонский «Челси» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщают журналисты портала Goal.com.

По сведениям источника, руководство английского гранда готово рассмотреть варианты трансфера 23-летнего футболиста, если он продолжит демонстрировать невыразительный футбол.

Напомним, что Кай был куплен «Челси» у леверкузенского «Байера» за 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Хаверц сыграл восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом.

Действующий контракт нападающего с «пенсионерами» рассчитан до лета 2025 года.