Сборная Франции несёт первые потери перед ЧМ-2022

Полузащитник бирмингемской «Астон Виллы» и сборной Франции Бубакар Камара не поедет на чемпионат мира – 2022, об этом сообщает Get French Football News.

Причиной отсутствия игрока на мундиале станет травма колена, которую он получил в недавнем поединке Английской премьер-лиги против «Саутгемптона». Из-за повреждения Камара пропустил недавние матчи «трёхцветных» в Лиге наций.

Напомним, что чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября. На групповой стадии турнира подопечные Дидье Дешама поборются за путевку в плей-офф с национальными командами Туниса, Дании и Австралии.