«Ювентус» нацелился на игрока «Манчестер Юнайтед»

Туринский «Ювентус» нашел усиление в Английской премьер-лиге, об этом сообщается на страницах Calciomercato. В сферу интересов «старой синьоры» попал португальский защитник Диогу Далот.

Итальянский гранд внимательно следит за ситуацией с контрактом 23-летнего игрока. Трудовое соглашение Далота с «Манчестер Юнайтед» истекает летом следующего года. Если «красные дьяволы» не предложат игроку новый договор, «Ювентус» приступит к решительным действиям.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Далота в 28 миллионов евро. В текущем сезоне защитник отдал две голевые передачи в восьми встречах.