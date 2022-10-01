Роджерс не планирует покидать «Лестер» после ужасного старта

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс высказался об информации о своем возможном увольнении с поста главного тренера команды.

«Я знаю, что владельцы клуба верят в меня. Мы способны исправить свое положение. Думаю, я – оптимальная кандидатура, чтобы сделать это», - передает слова Брендана Sky Sports.

Чтобы уволить Роджерса, руководству клуба придется выплатить около 11 миллионов евро компенсации. Действующий контракт тренера с «лисами» рассчитан еще на три года.

«Лестер» провально стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. После семи туров подопечные Роджерса набрали всего одно очко и замыкают турнирную таблицу.