«Челси» предлагает 40 миллионов за футболиста «Интера»

Фланговый защитник сборной Англии и миланского «Интера» Дензел Дюмфрис может сменить Апеннины на Туманный Альбион. Об этом сообщается на страницах издания Calciomercato.

Заинтересованность в услугах 26-летнего голландского игрока проявляет лондонский «Челси». Руководство «пенсионеров» готово заплатить за Дюмфриса 40 миллионов евро, в то время как «нерадзурри» оценивают игрока минимум в 50 миллионов.

Дензел связан контрактными обязательствами с итальянским клубом до середины 2025 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.