«Челси» нацелился на вратаря, которого хочет «Манчестер Юнайтед»

Страж ворот сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в одном из грандов Премьер-лиги. По сообщениям журналистов таблоида Daily Express, заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы побороться за игрока с «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что срок действующего трудового соглашения Пикфорда с «ирисками» рассчитан до середины 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость 28-летнего голкипера составляет 28 миллионов евро.

В этом сезоне Джордан сыграл на клубном уровне шесть матчей и пропустил шесть мячей.