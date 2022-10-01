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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нацелился на вратаря, которого хочет «Манчестер Юнайтед»

01 Октября 2022 • 09:51 Комментировать

Страж ворот сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в одном из грандов Премьер-лиги. По сообщениям журналистов таблоида Daily Express, заинтересованность в его услугах проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы побороться за игрока с «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что срок действующего трудового соглашения Пикфорда с «ирисками» рассчитан до середины 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость 28-летнего голкипера составляет 28 миллионов евро.

В этом сезоне Джордан сыграл на клубном уровне шесть матчей и пропустил шесть мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Джордан Пикфорд
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