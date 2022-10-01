Холанн рассказал, как относится к деньгам

Норвежский бомбардир Эрлинг Холанн, выступающий в английском чемпионате за «Манчестер Сити», рассказал о своем отношении к деньгам.

«В детстве я мечтал стать лучшим футболистом мира и зарабатывать большие деньги. Сейчас я делаю это. Деньги важны для любого человека. Зарабатывать как можно больше – не главное, однако каждый стремится к этому. Я всю жизнь мечтал играть в футбол и жить на заработанные деньги до конца своих дней», - цитирует норвежца Times Sport.

Холанн присоединился к «Манчестер Сити» минувшим летом. Его трансфер обошелся «горожанам» в 60 миллионов евро.