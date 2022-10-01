«Ньюкасл» хочет купить двух звёзд «Лестера»

Два ведущих полузащитника «Лестера» могут пополнить ряды другого английского клуба – «Ньюкасла». Об этом рапортуют журналисты портала 90 min.

В поле зрения «чёрно-белых» находятся бельгиец Юри Тилеманс и англичанин Джеймс Мэддисон. Ожидается, что «сороки» проведут переговоры с «Лестером» в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Тилеманс провел семь поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

В свою очередь Мэддисон оформил три гола и один результативный пас в шести встречах чемпионата Англии.