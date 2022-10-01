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Джеррард рассказал, почему Дуглас Луис не перешёл в «Арсенал»

01 Октября 2022 • 07:56 Комментировать

Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о будущем в команде бразильского полузащитника Дугласа Луиса, которого в летнее трансферное окно хотел заполучить лондонский «Арсенал».

«Я не удивлен интересом «Арсенала» к Дугласу. Это молодой бразилец, который обладает огромным потенциалом. В клубе хотят, чтобы он остался с нами как можно дольше. Нам очень не хотелось терять Луиса в последний день летнего трансферного окна. Мы смогли сохранить его, и он очень помогает нам в этом сезоне», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Дуглас провел шесть матчей, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Астон Вилла Дуглас Луис
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