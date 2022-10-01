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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владелец «Челси» хотел купить французский клуб

01 Октября 2022 • 07:33 Комментировать

Новые акционеры лондонского «Челси» хотели приобрести еще один европейский клуб. Об этом стало известно журналистам The Guardian.

Согласно сведениям источника, руководство «пенсионеров» планировало приобрести акции французского «Лиона». Была подана заявка на покупку клуба в конце минувшего месяца, однако она не была принята. Владелец «Челси» Тодд Бёли хочет создать клубную сеть, как это сделали Red Bull и City Group.

Напомним, что Бёли купил лондонский клуб у российского бизнесмена Романа Абрамовича.

В нынешнем сезоне «пенсионеры» набрали десять очков в АПЛ и занимают седьмое место после шести сыгранных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Тодд Бёли
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